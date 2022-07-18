Ворожий обстріл Нікополя: є постраждала

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"Друзі, на всіх територіях, окрім міста Нікополь спокійно. Є неперевірена інформація щодо "прильотів" в межах Червоногригорівської ТГ, обстежуємо", - зазначив він.

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Євтушенко додав, що по Нікополю уточнюються масштаби руйнувань.

"На цю хвилину єдина постраждала з пораненням госпіталізована, загиблих не виявлено. На інших територіях спокійно. Техніка, жива сила окупантів та бойові дії в межах району відсутні", - зазначив голова Нікопольської РВА.

Він також наголосив, що за межами міста Енергодар ЗСУ били у відповідь, є дані про вражені РСЗО.

"Буду вдячний землякам з протилежного берегу за будь-яку інформацію стосовно ворога у ваших містах і селах. Надсилайте її в приватні повідомлення Фейсбук, передавайте через рідних та знайомих", - написав Євтушенко.

Раніше

Російські окупанти обстріляли місто Нікополь.