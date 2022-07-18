Ворожий обстріл Нікополя: є постраждала
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Російські загарбники обстріляли Нікополь (Дніпропетровська область). Постраждалу з пораненням госпіталізовано, загиблих не виявлено. Про це у Telegram повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко, передає УНН.
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"Друзі, на всіх територіях, окрім міста Нікополь спокійно. Є неперевірена інформація щодо "прильотів" в межах Червоногригорівської ТГ, обстежуємо", - зазначив він.
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Євтушенко додав, що по Нікополю уточнюються масштаби руйнувань.
"На цю хвилину єдина постраждала з пораненням госпіталізована, загиблих не виявлено. На інших територіях спокійно. Техніка, жива сила окупантів та бойові дії в межах району відсутні", - зазначив голова Нікопольської РВА.
Він також наголосив, що за межами міста Енергодар ЗСУ били у відповідь, є дані про вражені РСЗО.
"Буду вдячний землякам з протилежного берегу за будь-яку інформацію стосовно ворога у ваших містах і селах. Надсилайте її в приватні повідомлення Фейсбук, передавайте через рідних та знайомих", - написав Євтушенко.
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Російські окупанти обстріляли місто Нікополь.