Вражеский обстрел Никополя: есть пострадавшая
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Российские захватчики обстреляли Никополь (Днепропетровская область). Пострадавшая с ранением госпитализирована, погибшие не обнаружены. Об этом в Telegram сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко, передает УНН.
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"Друзья, на всех территориях, кроме города Никополь спокойно. Есть непроверенная информация о "прилетах" в пределах Красногригоревской ТГ, обследуем", - отметил он.
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Евтушенко добавил, что по Никополю уточняются масштабы разрушений.
"На эту минуту единственная пострадавшая с ранением госпитализирована, погибших не обнаружено. На других территориях спокойно. Техника, живая сила оккупантов и боевые действия в пределах района отсутствуют", - отметил председатель Никопольского РВА.
Он также подчеркнул, что за пределами города Энергодар ВСУ били в ответ, есть данные о пораженных РСЗО.
"Буду благодарен землякам с противоположного берега за любую информацию относительно врага в ваших городах и селах. Присылайте ее в частные сообщения Фейсбука, передавайте через родных и знакомых", - написал Евтушенко.
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