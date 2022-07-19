Окупанти вночі обстріляли 2 райони в Дніпропетровській області
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що окупанти вночі обстріляли Нікопольський та Криворізький райони. Про це інформує УНН.
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По Нікополю випустили до 40 реактивних снарядів. Є руйнування на двох промислових підприємствах. Вибухи спричинили там пожежі.
У місті пошкоджені кілька приватних будинків і електромережі. На місці працюють електрики.
У Криворізькому районі ворог ударив з артилерії по Зеленодольській громаді. Без постраждалих.
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