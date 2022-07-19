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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
17:04 • 32959 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

12:21 • 82036 перегляди

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Окупанти вночі обстріляли 2 райони в Дніпропетровській області

Окупанти вночі обстріляли 2 райони в Дніпропетровській області

Київ • УНН

 • 165265 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що окупанти вночі обстріляли Нікопольський та Криворізький райони. Про це інформує УНН.

Деталі

По Нікополю випустили до 40 реактивних снарядів. Є руйнування на двох промислових підприємствах. Вибухи спричинили там пожежі.

У місті пошкоджені кілька приватних будинків і електромережі. На місці працюють електрики.

У Криворізькому районі ворог ударив з артилерії по Зеленодольській громаді. Без постраждалих.

Нагадаємо

На Херсонщині ЗСУ знищили 2 склади боєприпасів військ РФ.

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