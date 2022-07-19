Оккупанты ночью обстреляли 2 района в Днепропетровской области
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что оккупанты ночью обстреляли Никопольский и Криворожский районы. Об этом информирует УНН.
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По Никополю выпустили до 40 реактивных снарядов. Имеются разрушения на двух промышленных предприятиях. Взрывы вызвали там пожары.
В городе повреждены несколько частных домов и электросети. На месте работают электричества.
В Криворожском районе враг ударил из артиллерии по Зеленодольскому обществу. Без пострадавших.
Напомним
В Херсонской области ВСУ уничтожили 2 состава боеприпасов войск РФ.