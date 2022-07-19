Окупанти обстріляли Нікополь 40 разів: одна людина поранена
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомило, що росіяни вночі обстріляли Нікополь 40 разів. Внаслідок обстрілів одна людина поранена, пише УНН.
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"Серед ночі ворог вкрив 40 реактивними снарядами РСЗВ "Град" приватний сектор Нікополя, влучивши і в склад пально-мастильних матеріалів приватного підприємства. А за дві години такий само масований обстріл 40 реактивними снарядами «Градів» накрив порт, станцію переливання крові та місцеву поліклініку. 1 цивільна особа отримала поранення", - йдеться у повідомленні.
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