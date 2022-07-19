оккупанты обстреляли Никополь 40 раз: один человек ранен

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"Среди ночи враг укрыл 40 реактивными снарядами РСЗО "Град" частный сектор Никополя, попав и в состав горюче-смазочных материалов частного предприятия. А за два часа такой же массированный обстрел 40 реактивными снарядами "Градов" накрыл порт, станцию переливания крови и местную поликлинику. 1 человек получил ранения", - говорится в сообщении.

Напомним

Военные РФ выпустили по Одесской области семь крылатых ракет типа "Калибр".