Військові РФ випустили по Одеській області сім крилатих ракет типу «Калібр»
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомило, що рашисти випустили по Одеській області сім крилатих ракет типу "Калібр". Одну вдалося збити ППО, пише УНН.
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Близько першої ночі заступник начальника районної військової адміністрації Олексій Мацулевич повідомив про ракетний обстріл Одеси.
Як повідомили кореспонденти Суспільного в Одесі, російські ракети влучили в Будинок культури і школу.
ОК «Південь» поінформували, військові РФ випустили по Одещині сім крилатих ракет типу «Калібр» з акваторії Чорного моря. Одну з них збили сили ППО, 6 влучили по мирному селу.
Внаслідок влучання сталося руйнування і загоряння 3 приватних будинків і 2 надвірних споруд. Пошкодження отримали ще кілька приватних садиб, автівки, школа, будинок культури.
Постраждало 6 людей, серед яких 1 дитина. Пожежу на площі 300 кв. м вже загасили. Залучалось 95 рятувальників та 16 одиниць техніки.
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