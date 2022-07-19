Військові РФ випустили по Одеській області сім крилатих ракет типу «Калібр»

Деталі

Близько першої ночі заступник начальника районної військової адміністрації Олексій Мацулевич повідомив про ракетний обстріл Одеси.

Як повідомили кореспонденти Суспільного в Одесі, російські ракети влучили в Будинок культури і школу.

ОК «Південь» поінформували, військові РФ випустили по Одещині сім крилатих ракет типу «Калібр» з акваторії Чорного моря. Одну з них збили сили ППО, 6 влучили по мирному селу.

Внаслідок влучання сталося руйнування і загоряння 3 приватних будинків і 2 надвірних споруд. Пошкодження отримали ще кілька приватних садиб, автівки, школа, будинок культури.

Постраждало 6 людей, серед яких 1 дитина. Пожежу на площі 300 кв. м вже загасили. Залучалось 95 рятувальників та 16 одиниць техніки.

Нагадаємо

Окупанти обстріляли Нікополь.