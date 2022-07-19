Военные РФ выпустили по Одесской области семь крылатых ракет типа "Калибр"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило, что рашисты выпустили по Одесской области семь крылатых ракет типа "Калибр". Одну удалось сбить ПВО, пишет УНН.
Детали
Около часа ночи заместитель начальника районной военной администрации Алексей Мацулевич сообщил о ракетных обстрелах Одессы.
Как сообщили корреспонденты Общественного в Одессе, российские ракеты попали в Дом культуры и школу.
ОК «Юг» проинформировали, военные РФ выпустили по Одесщине семь крылатых ракет типа «Калибр» из акватории Черного моря. Одну из них сбили силы ПВО, 6 попали по мирной деревне.
В результате попадания произошло разрушение и возгорание 3 частных домов и 2 дворовых сооружений. Повреждения получили еще несколько частных усадеб, автомобили, школа, дом культуры.
Пострадало 6 человек, среди которых 1 ребенок. Пожар на площади 300 кв. м уже потушили. Привлекалось 95 спасателей и 16 единиц техники.
Напомним
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