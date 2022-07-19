На Херсонщині ЗСУ знищили 2 склади боєприпасів військ РФ

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Українські ракетно-артилерійські підрозділи завдали удари по скупченню озброєння, ворожої техніки та складу боєприпасів в районі Райського Новокаховської громади, а також по складу боєприпасів в районі Берислава. Об’єкти знищено. Втрати уточнюються.

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"Загалом ракетним вогнем і артилерією "відмінусовано" 65 рашистів, комплексну апаратну зв’язку “Редут-2УС”, 11 одиниць броньованої та автомобільної техніки", - йдеться в повідомленні.

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