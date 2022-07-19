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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 56796 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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На Херсонщині ЗСУ знищили 2 склади боєприпасів військ РФ

На Херсонщині ЗСУ знищили 2 склади боєприпасів військ РФ

Київ • УНН

 • 404139 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомило, що у Херсонській області українські військові знищили 2 склади боєприпасів військ РФ, передає УНН.

Деталі

Українські ракетно-артилерійські підрозділи завдали удари по скупченню озброєння, ворожої техніки та складу боєприпасів в районі Райського Новокаховської громади, а також по складу боєприпасів в районі Берислава. Об’єкти знищено. Втрати уточнюються.

Цитата

"Загалом ракетним вогнем і артилерією "відмінусовано" 65 рашистів, комплексну апаратну зв’язку “Редут-2УС”, 11 одиниць броньованої та автомобільної техніки", - йдеться в повідомленні.

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