На Херсонщині ЗСУ знищили 2 склади боєприпасів військ РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомило, що у Херсонській області українські військові знищили 2 склади боєприпасів військ РФ, передає УНН.
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Українські ракетно-артилерійські підрозділи завдали удари по скупченню озброєння, ворожої техніки та складу боєприпасів в районі Райського Новокаховської громади, а також по складу боєприпасів в районі Берислава. Об’єкти знищено. Втрати уточнюються.
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"Загалом ракетним вогнем і артилерією "відмінусовано" 65 рашистів, комплексну апаратну зв’язку “Редут-2УС”, 11 одиниць броньованої та автомобільної техніки", - йдеться в повідомленні.
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