В Херсонской области ВСУ уничтожили 2 склада боеприпасов войск РФ

Детали

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения нанесли удары по скоплению вооружения, вражеской техники и составу боеприпасов в районе Райской Новокаховской общины, а также по составу боеприпасов в районе Берислава. Объекты уничтожены. Утраты уточняются.

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"В общей сложности ракетным огнем и артиллерией "отминусовано" 65 рашистов, комплексную аппаратную связь’связи “Редут-2УС”, 11 единиц бронированной и автомобильной техники", - говорится в сообщении.

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