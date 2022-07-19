В Херсонской области ВСУ уничтожили 2 склада боеприпасов войск РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило, что в Херсонской области украинские военные уничтожили 2 состава боеприпасов войск РФ, передает УНН.
Детали
Украинские ракетно-артиллерийские подразделения нанесли удары по скоплению вооружения, вражеской техники и составу боеприпасов в районе Райской Новокаховской общины, а также по составу боеприпасов в районе Берислава. Объекты уничтожены. Утраты уточняются.
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"В общей сложности ракетным огнем и артиллерией "отминусовано" 65 рашистов, комплексную аппаратную связь’связи “Редут-2УС”, 11 единиц бронированной и автомобильной техники", - говорится в сообщении.
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