оккупанты нанесли по Никополю 40 ударов из артиллерии: показали последствия
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Сегодня ночью военнослужащие россии в очередной раз атаковали Никополь, что в Днепропетровской области, зафиксировано около 40 выстрелов. Повреждены два промышленных предприятия, спасатели ликвидировали пожар. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области, информирует УНН.
Цитата
«Ночью российские войска атаковали артиллерией Никополь. Нанесли по городу 40 выстрелов. На этот раз ударили по двум промышленным предприятиям. На них есть разрушения. Произошел пожар. Спасатели огонь потушили», – говорится в сообщении.
Детали
В ГСЧС отметили, что оккупанты попали по нескольким частным домам и хозяйственной постройки. По двум улицам перебиты электросети. На месте работают электрики. К счастью, без травмированных.
Также под атаку попал Криворожский район, агрессор ударил из артиллерии по Зеленодольской громаде. Обошлось без пострадавших и разрушений.
Дополнение
Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что оккупанты ночью обстреляли Никопольский и Криворожский районы.
Российские войска в течение дня обстреливали территории Днепропетровской области. Так, сегодня враг гатил по Великомихайловской и Покровской громадам в Синельниковском районе, повреждены склады с тремя тоннами зерна, просом и подсолнечником.