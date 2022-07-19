Днепропетровская область: оккупанты обстреляли базу отдыха и тракторную бригаду
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Днем российские оккупанты дважды обстреляли Днепропетровскую область – ударили с "Градов" по базе отдыха в Никополе и с артиллерии по тракторной бригаде в Зеленодольской громаде. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, информирует УНН.
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"Враг дважды в день обстрелял нашу область. Снова ударил по двум районам – Никопольскому и Криворожскому", – написал Резниченко.
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В Никополе российская армия ударила с "Градов" по базе отдыха – людей не задело.
В Зеленодольской громаде обстреляли со ствольной артиллерии тракторную бригаду – повреждено помещение и сельхозтехнику, пострадавших нет.
Напомним
Этой ночью российские оккупанты нанесли по Никополю 40 ударов с артиллерии.