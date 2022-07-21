Днепропетровская область: оккупанты выпустили по Красногригорьевской общине более 20 реактивных снарядов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Российские оккупанты ударили из "Градов" по Никопольскому району. Выпустили по Красногригорьевской общине более 20 реактивных снарядов. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, пишет УНН.
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"Ночью в нас снова стреляли... Враг ударил из "Градов" по Никопольскому району. Выпустил по Красногригоревской общине более 20 реактивных снарядов. Прошло без жертв и разрушений", - отметил он.
Резниченко добавил, что на месте обстрела работают пиротехники - ищут не сдетонировавшие боеприпасы.
"В других районах области на эту минуту спокойно", - подчеркнул глава ОВА.
Напомним
Российские оккупанты дважды обстреляли Днепропетровщину – ударили из "Градов" по базе отдыха в Никополе и из артиллерии по тракторной бригаде в Зеленодольской общине.