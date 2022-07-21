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Днепропетровщина: оккупанты ударили по трем громадам, повреждена линия электропередач

Киев • УНН

 • 220499 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Российские оккупанты ударили по трем общинам Днепропетровской области. В одной из них уничтожено железобетонное электросопротивление, повреждена линия электропередач. Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что в течение дня враг дважды обстрелял Криворожский район. В результате обстрела за пределами Большой Костромки занялось поле пшеницы общей площадью почти 200 га. Выгорело 5 гектаров. Пожар ликвидирован, пострадавших нет.

К вечеру оккупанты снова попали по приграничным территориям Большой Костромки. Там уничтожена железобетонная электросопротивление, повреждена линия электропередач. Кроме того, загорелась сухая трава. Без пострадавших.

Вражеские войска ударили и по приграничной территории Апостоловской общины, обошлось без разрушений и без жертв.

Цитата

“В других районах области день прошел без чрезвычайных ситуаций. Сейчас ситуация в регионе полностью контролируется. Оккупационных войск россии на наших территориях нет”, – сообщил Лукашук.

Дополнение

Днем российские оккупанты снова ударили по Днепропетровской области – попали по территории у свинарника в Великомихайловском обществе.

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