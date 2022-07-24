Днепропетровская область: захватчики обстреляли Марьянское

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"Вчера вечером враг из ствольной артиллерии обстрелял село Марьянское, что в Криворожском районе. К счастью, прошло без жертв и без разрушений. В других районах области ночь прошла без чрезвычайных ситуаций. Все тихо и сейчас", - отметил он.

Напомним

Российские захватчики несколько раз за ночь, 23 июля, обстреляли Днепропетровщину. В некоторых селах повреждены линии электроснабжения и газовые сети, задело также сельхозтехнику. Без жертв.