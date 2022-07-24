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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Днепропетровская область: захватчики обстреляли Марьянское

Днепропетровская область: захватчики обстреляли Марьянское

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 июля. УНН. Российские оккупанты ударили из ствольной артиллерии по селу Марьянское, Зеленодольское общество. Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, пишет УНН.

Цитата

"Вчера вечером враг из ствольной артиллерии обстрелял село Марьянское, что в Криворожском районе. К счастью, прошло без жертв и без разрушений. В других районах области ночь прошла без чрезвычайных ситуаций. Все тихо и сейчас", - отметил он.

Напомним 

Российские захватчики несколько раз за ночь, 23 июля, обстреляли Днепропетровщину. В некоторых селах повреждены линии электроснабжения и газовые сети, задело также сельхозтехнику. Без жертв.

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