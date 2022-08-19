Дніпропетровщина: кількість поранених внаслідок ворожих обстрілів Марганця зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Внаслідок обстрілу Марганця Дніпропетровської області, що стався пообідді, дістали поранення ще двоє мешканців. Загалом, четверо постраждалих. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram, інформує УНН.
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«До лікарні звернулися ще двоє постраждалих через обстріл Марганця. Жінки 32 та 78 років. Вони лікуються вдома. На тепер через сьогоднішній обстріл Марганця поранені 4 людей», - написав він.
Деталі
Також він поінформував, що російська армія обстріляла Мирівську громаду із «Градів», пошкоджено 5 будинків. Під атаку потрапив психоневрологічний інтернат, заклад зруйнований. На щастя, ніхто не постраждав, до цього інциденту усі цивільні евакуювалися.
Доповнення
Сьогодні російські окупаційні війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області. Відомо про двох поранених, серед них підліток.