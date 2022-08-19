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Днепропетровская область: количество раненых в результате вражеских обстрелов Марганца увеличилось

Киев • УНН

 • 204437 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. В результате обстрела Марганца Днепропетровской области, произошедшего после обеда, получили ранения еще двое жителей. В общей сложности, четверо пострадавших. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram, информирует УНН.

Днепропетровская область: количество раненых в результате вражеских обстрелов Марганца увеличилось

Цитата

«В больницу обратились еще двое пострадавших из-за обстрела Марганца. Женщины 32 и 78 лет. Они лечатся дома. В настоящее время из-за сегодняшнего обстрела Марганца ранены 4 человека», - написал он.

Детали

Также он проинформировал, что российская армия обстреляла Мировскую громаду из «Градов», повреждено 5 домов. Под атаку попал психоневрологический интернат, заведение разрушено. К счастью, никто не пострадал, до этого инцидента все гражданские эвакуировались.

Дополнение

Сегодня российские оккупационные войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области. Известно о двух раненых, в их числе подросток.

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