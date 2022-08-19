Окупанти вкотре обстріляли Дніпропетровщину: є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Сьогодні російські окупаційні війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області. Відомо про двох поранених, серед них підліток. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram, інформує УНН.
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«П’ять снарядів з російської ствольної артилерії прилетіли у житлові квартали Марганця. Попередньо, поранені двоє людей. Це 18-річна дівчина та 40-річний чоловік. Обоє у лікарні», - заявив він.
Деталі
Резніченко зазначив, що у місті є руйнування будівель. Виведено з ладу лінію електропередач.
Також, за його словами, російські загарбники вдарили по Мирівській громаді. Наразі наслідки з’ясовуються.
Доповнення
Російські окупанти накрили вогнем одразу три райони - Криворізький, Синельниківський та Нікопольський. У Апостолівській громаді Криворізького району окупанти вбили 36-річного чоловіка. У Межівській громаді Синельниківського району поранений 12-річний хлопчик.