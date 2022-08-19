Дніпропетровщина: окупанти накрили вогнем три райони, загинув чоловік та поранено дитину
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Російські окупанти накрили вогнем одразу три райони - Криворізький, Синельниківський та Нікопольський. У Апостолівській громаді Криворізького району окупанти вбили 36-річного чоловіка. У Межівській громаді Синельниківського району поранений 12-річний хлопчик. Про це повідомив голова Дніпропетровської області Валентин Резніченко, передає УНН.
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"Ніч масових ворожих атак... Російська армія накрила вогнем одразу три райони - Криворізький, Синельниківський та Нікопольський", - зазначив він.
Деталі
У Апостолівській громаді Криворізького району окупанти вбили 36-річного чоловіка. Загарбники обстріляли громаду з "Ураганів". У селі Перше Травня понівечене житло, газогін та лінія електропередач.
По Великій Костромці Зеленодольської громади росіяни били зі ствольної артилерії. Є руйнування. Люди не ушкоджені.
У Межівській громаді Синельниківського району поранений 12-річний хлопчик.
"Він просто спав удома, коли у його будинок прилетіли снаряди з російської РСЗВ "Торнадо С". Дитина у лікарні, її прооперували. У селі є понівечене житло", - йдеться в повідомленні.
На центр нічного Нікополя ворог направив 10 снарядів зі ствольної артилерії. У місті пошкоджені до 20 багатоповерхівок, з десяток магазинів, ліцей, банк та автобусна зупинка. Виведено з ладу лінію електропередач. Працюють електрики. Минулося без загиблих та поранених.
Нагадаємо
Російські окупанти завдали ударів по двох районах - Криворізькому та Нікопольському. Поранена 57-річна жінка.