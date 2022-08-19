Днепропетровская область: оккупанты накрыли огнем три района, погиб мужчина и ранен ребенок

Цитата

"Ночь массовых вражеских атак... Российская армия накрыла огнем сразу три района - Криворожский, Синельниковский и Никопольский", - отметил он.

Детали

В Апостоловской общине Криворожского района оккупанты убили 36-летнего мужчину. Захватчики обстреляли общину из "Ураганов". В селе Первое Мая изуродовано жилье, газопровод и линия электропередач.

По Великой Костромке Зеленодольской общины россияне били из ствольной артиллерии. Есть разрушение. Люди не повреждены.

В Межевской общине Синельниковского района ранен 12-летний мальчик.

"Он просто спал дома, когда в его дом прилетели снаряды из российской РСЗО "Торнадо С". Ребенок в больнице, его прооперировали. В селе есть изуродованное жилье", - говорится в сообщении.

На центр ночного Никополя враг направил 10 снарядов из ствольной артиллерии. В городе повреждено до 20 многоэтажек, с десяток магазинов, лицей, банк и автобусная остановка. Выведена из строя линия электропередач. Работают электрики. Без погибших и раненых.

Напомним

Российские оккупанты нанесли удары по двум районам – Криворожскому и Никопольскому. Ранена 57-летняя женщина.