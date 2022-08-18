Дніпропетровщина: окупанти завдали ударів по двох районах - Криворізькому та Нікопольському, є поранена
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Російські окупанти завдали ударів по двох районах - Криворізькому та Нікопольському. Поранена 57-річна жінка, вона знаходиться у лікарні. Про це повідомив голова Дніпропетровської області Валентин Резніченко, передає УНН.
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"Ніч з трьома обстрілами… Російська армія завдала ударів по двох районах - Криворізькому та Нікопольському. Двічі накрила вогнем Нікопольський. У житлові квартали Нікополя прилетіли 15 снарядів зі ствольної артилерії. Поранена 57-річна жінка. Вона у лікарні", - наголосив Резніченко.
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Він додав, що у місті пошкоджені 15 приватних будинків, школа, автівки, магазин та храм. Обстрілами зачепило кілька газогонів та ліній електропередач. На місці працюють аварійні бригади.
У Криворізькому районі ворог скерував "Урагани" на Апостолівську громаду. Без руйнувань та постраждалих.
У Великій Костромці Зеленодольської громади електрики зараз лагодять пошкоджену лінію. Там до тисячі людей лишилися без світла через ворожий удар напередодні увечері.
Нагадаємо
Російські окупанти обстріляли зі ствольної артилерії околиці Великої Костромки у Криворізькому районі.