Днепропетровская область: оккупанты нанесли удары по двум районам - Криворожскому и Никопольскому, есть раненая

Цитата

"Ночь с тремя обстрелами… Российская армия нанесла удары по двум районам - Криворожскому и Никопольскому. Дважды накрыла огнем Никопольский. В жилые кварталы Никополя прилетели 15 снарядов из ствольной артиллерии. Ранена 57-летняя женщина. Она в больнице", - подчеркнул Резниченко.

Детали

Он добавил, что в городе повреждены 15 частных домов, школа, авто, магазин и храм. Обстрелами задело несколько газопроводов и линий электропередач. На месте работают аварийные бригады.

В Криворожском районе враг направил "Ураганы" на Апостоловскую общину. Без разрушений и пострадавших.

В Великой Костромке Зеленодольской общины электрики сейчас чинят поврежденную линию. Там до тысячи человек остались без света из-за вражеского удара накануне вечером.

Напомним

Российские оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии окрестности Великой Костромки в Криворожском районе.