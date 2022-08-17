Окупанти пообіді обстріляли Дніпропетровщину: в одній з громад перебито лінії електропостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Російські окупанти пообіді обстріляли зі ствольної артилерії околиці Великої Костромки у Криворізькому районі. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Микола Лукашук, передає УНН.
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Повідомляється, що пообіді окупанти зі ствольної артилерії вдарили по околицям Великої Костромки у Криворізькому районі. Перебито лінії електропостачання, аварійні бригади працюють над відновленням. На місці обстрілу сталося займання сухої трави, пожежу ліквідовано.
Також ворог поцілив по прикордонним територіям Апостолівської громади. Постраждалих і руйнувань внаслідок обстрілів немає.
В інших районах Дніпропетровщини наразі все тихо, день минув без надзвичайних подій. Ситуація на кордонах області – під повним контролем Збройних сил України.
Доповнення
Зранку голова Дніпропетровської області Валентин Резніченко повідомив, що російські окупанти обстріляли два райони - Нікопольський та Криворізький, люди не постраждали.