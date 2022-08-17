Оккупанты после обеда обстреляли Днепропетровщину: в одной из общин перебиты линии электроснабжения
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Российские оккупанты после обеда обстреляли из ствольной артиллерии окрестности Большой Костромки в Криворожском районе. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Николай Лукашук, передает УНН.
Детали
Сообщается, что после обеда оккупанты из ствольной артиллерии ударили по окрестностям Большой Костромки в Криворожском районе. Перебиты линии электроснабжения, аварийные бригады работают над восстановлением. На месте обстрела произошло возгорание сухой травы, пожар ликвидирован.
Также враг попал по приграничным территориям Апостоловской громады. Пострадавших и разрушений в результате обстрелов нет.
В других районах Днепропетровщины все тихо, день прошел без чрезвычайных событий. Ситуация на границах области – под полным контролем Вооруженных Сил Украины.
Дополнение
Утром председатель Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщил, что российские оккупанты обстреляли два района – Никопольский и Криворожский, люди не пострадали.