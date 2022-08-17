Дніпропетровщина: окупанти обстріляли два райони - Нікопольський та Криворізький
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Голова Дніпропетровської області Валентин Резніченко повідомив, що російські окупанти обстріляли два райони - Нікопольський та Криворізький, люди не постраждали, передає УНН.
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Нікопольський окупанти атакували тричі за ніч. По нічному Нікополю ворог зробив 8 пострілів зі ствольної артилерії. У місті понівечені 6 приватних будинків, автівки та газогін. Люди неушкоджені.
По Червоногригорівській громаді росіяни скерували 40 снарядів з "Градів". Пошкоджене місцеве підприємство та лінія електропередач.
Російські снаряди поцілили й у недавно відремонтовану Нікопольську трасу - там утворилися вирви. Минулося без загиблих та поранених.
По Криворізькому району ворог стріляв з "Ураганів". Під удар потрапила Широківська громада. Без постраждалих та руйнувань.
Нагадаємо
Російські окупанти з "Градів" та артилерії обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини – четверо людей дістали поранення.