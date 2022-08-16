Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з "Градів" та артилерії: є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Після обіду російські окупанти з "Градів" та артилерії обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини – четверо людей дістали поранення. Про це повідомив голова Дніпропетровської області Валентин Резніченко, інформує УНН.
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"По обіді російська армія знову обстріляла Нікопольський район. Ударили по житлових кварталах Нікополя. У місто прилетіло 20 реактивних снарядів з "Градів" та 10 зі ствольної артилерії. Попередньо, четверо людей поранені. Один з них ушпиталений", – повідомив Резніченко.
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За даними голови ОВА, у місті пошкоджено приватні будинки, ще кілька загорілося. На місці працюють пожежники.