Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з "Градів" та артилерії: є поранені

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"По обіді російська армія знову обстріляла Нікопольський район. Ударили по житлових кварталах Нікополя. У місто прилетіло 20 реактивних снарядів з "Градів" та 10 зі ствольної артилерії. Попередньо, четверо людей поранені. Один з них ушпиталений", – повідомив Резніченко.

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За даними голови ОВА, у місті пошкоджено приватні будинки, ще кілька загорілося. На місці працюють пожежники.