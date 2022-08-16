Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из "Градов" и артиллерии: есть раненые

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"После обеда российская армия вновь обстреляла Никопольский район. Ударили по жилым кварталам Никополя. В город прилетело 20 реактивных снарядов из "Градов" и 10 из ствольной артиллерии. Предварительно четыре человека ранены. Один из них госпитализирован", – сообщил Резниченко.

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По данным главы ОВА, в городе повреждены частные дома, еще несколько загорелось. На месте работают пожарные.