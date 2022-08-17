Днепропетровская область: оккупанты обстреляли два района - Никопольский и Криворожский
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Глава Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщил, что российские оккупанты обстреляли два района - Никопольский и Криворожский, люди не пострадали, передает УНН.
Детали
Никопольский оккупанты атаковали трижды за ночь. По ночному Никополю враг произвел 8 выстрелов из ствольной артиллерии. В городе изуродованы 6 частных домов, автомобили и газопровод. Люди невредимы.
По Красногригоревской общине россияне направили 40 снарядов из "Градов". Повреждены местное предприятие и линия электропередач.
Российские снаряды попали и в недавно отремонтированную Никопольскую трассу – там образовались воронки. Прошло без погибших и раненых.
По Криворожскому району враг стрелял из "Ураганов". Под удар попала Широковская община. Без пострадавших и разрушений.
Напомним
Российские оккупанты из "Градов" и артиллерии обстреляли Никопольский район Днепропетровской области – четыре человека получили ранения.