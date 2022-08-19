Оккупанты в очередной раз обстреляли Днепропетровщину: есть пострадавшие

Цитата

«Пять снарядов из российской ствольной артиллерии прилетели в жилые кварталы Марганца. Предварительно, ранены два человека. Это 18-летняя девушка и 40-летний мужчина. Оба в больнице», - заявил он.

Детали

Резниченко отметил, что в городе есть разрушение зданий. Выведена из строя линия электропередач.

Также, по его словам, российские захватчики ударили по Мировской громаде. Последствия выясняются.

Дополнение

Российские оккупанты накрыли огнем сразу три района – Криворожский, Синельниковский и Никопольский. В Апостоловской общине Криворожского района оккупанты убили 36-летнего мужчину. В Межевской общине Синельниковского района ранен 12-летний мальчик.