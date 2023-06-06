Для забезпечення жителів Миколаєва питною водою буде виділено 120 млн грн - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Уряд прийняв рішення виділити 120 млн грн з резервного фонду для забезпечення жителів Миколаєва питною водою. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками засідань держкомісії ТЕС і НС та уряду, пише УНН.
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За словами Шмигаля, якщо не розпочати організацію підвозу питної води на Південь, то в деяких населених пунктах вже за 5- 7 днів буде дефіцит води.
“Питна вода. Важливе питання яке через 5-7 днів постане перед населенням деяких населених пунктів.
Ми працюємо над тим, щоб у людей була питна вода. Розпочинаємо організацію підвозу питної води”, - заявив Шмигаль.
Доповнення
Перше рішення, яке ухвалили сьогодні на засіданні Уряду — це виділення 120 млн грн Держагенству водних ресурсів для сталого забезпечення жителів Миколаєва питною водою. Вода буде подаватися руслом річки Інгулець у спеціальному режимі роботи. Проєкт дозволить досягти необхідних показників якості питної води та повернути її подачу в місто, повідомив Шмигаль.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні також дав завдання організувати евакуацію та розміщення людей на безпечних територіях, не допустити розвитку найгіршого сценарію на Запорізькій АЕС , та оцінити екологічні наслідки катастрофи.