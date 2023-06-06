Для обеспечения жителей Николаева питьевой водой будет выделено 120 млн грн - Шмыгаль

Детали

По словам Шмыгаля, если не начать организацию подвоза питьевой воды на Юг, то в некоторых населенных пунктах уже через 5-7 дней будет дефицит воды.

“Питьевая вода. Важный вопрос который через 5-7 дней встанет перед населением некоторых населенных пунктов.

Мы работаем над тем, чтобы у людей была питьевая вода. Начинаем организацию подвоза питьевой воды”, - заявил Шмыгаль.

Дополнение

Первое решение, которое приняли сегодня на заседании Правительства — это выделение 120 млн грн Госагенству водных ресурсов для обеспечения жителей Николаева питьевой водой. Вода будет подаваться руслом реки Ингулец в специальном режиме работы. Проект позволит достичь необходимых показателей качества питьевой воды и вернуть ее подачу в город, сообщил Шмыгаль.

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании также дал задание организовать эвакуацию и размещение людей на безопасных территориях, не допустить развития худшего сценария на Запорожской АЭС, и оценить экологические последствия катастрофы.



