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Для участі України у розслідуванні падіння ракети потрібне схвалення Польщі та США - Дуда

Для участі України у розслідуванні падіння ракети потрібне схвалення Польщі та США - Дуда

Київ • УНН

 • 345350 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що і Польща, і США мають дати згоду на участь України у розслідуванні падіння ракети у польському прикордонному селі, внаслідок чого загинуло двоє людей, пише УНН з посиланням на France 24.

Цитата

«Процедури ведуть польські та американські експерти, і якщо комусь буде довзолено взяти участь у цих процесах, то буде потрібна як мінімум згода обох сторін», — заявив Дуда на пресконференції.

Доповнення

Польща напередодні заявила, що ракета впала у Пшеводуві на сході Польщі біля кордону з Україною, який стався, коли росія завдала масованого ракетного удару по Україні, внаслідок чого загинули двоє людей.

Міністр оборони Бельгії Людовін Дедондер заявляла, що "повідомляється, що у Польщі впали уламки російських ракет та української ракети-перехоплювача".

Президент Польщі Анджей Дуда 16 листопада заявив з приводу інциденту із падінням ракети, що немає жодних ознак того, що це була навмисна атака на Польщу. І що "багато вказує на те, що це була ракета ППО, яка, на жаль, впала на територію Польщі".

За словами Генсека НАТО Єнса Столтенберга, немає жодних ознак того, що падіння ракети у Польщі було результатом навмисної атаки. І що "попередній аналіз показує, що інцидент, ймовірно, був викликаний українською ракетою ППО, яка була випущена для захисту території України від атак російських крилатих ракет".

Україна виступає за спільне вивчення інциденту з падінням ракети в Польщі і просить невідкладно надати доступ до місця вибуху.

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