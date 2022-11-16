Для участия Украины в расследовании падения ракеты необходимо одобрение Польши и США - Дуда

ukru
19:57 • 37877 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:56 • 63713 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 91732 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 130538 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 133762 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 110719 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 104635 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 91223 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111117 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136402 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

14 марта, 13:57 • 94316 просмотра
Водителя, который протащил полицейского на двери авто в Киеве, взяли под стражу на два месяца

Водителя, который протащил полицейского на двери авто в Киеве, взяли под стражу на два месяца

14 марта, 14:54 • 25193 просмотра
Беспилотник атаковал военный полигон в россии: видео момента атаки

Беспилотник атаковал военный полигон в россии: видео момента атаки

14 марта, 15:04 • 39620 просмотра
Стефанишина отреагировала на слова Рютте относительно членства Украины в НАТО

Стефанишина отреагировала на слова Рютте относительно членства Украины в НАТО

14 марта, 15:36 • 34773 просмотра
Зеленский о Курской операции: "Она свою задачу выполнила"

Зеленский о Курской операции: "Она свою задачу выполнила"

14 марта, 17:29 • 21887 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 230512 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 260978 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 198774 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 204090 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 239389 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:57 • 37894 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 96601 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 117422 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 119884 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 127323 просмотра
Актуальное
Для участия Украины в расследовании падения ракеты необходимо одобрение Польши и США - Дуда

Для участия Украины в расследовании падения ракеты необходимо одобрение Польши и США - Дуда

Киев • УНН

 • 345347 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что и Польша, и США должны дать согласие на участие Украины в расследовании падения ракеты в польском пограничном селе, в результате чего погибли два человека, пишет УНН со ссылкой на France 24.

Цитата

«Процедуры ведут польские и американские эксперты, и если кому-то будет разрешено принять участие в этих процессах, то потребуется как минимум согласие обеих сторон», — заявил Дуда на пресс-конференции.

Дополнение

Польша накануне заявила, что ракета упала в Пшеводуве на востоке Польши возле границы с Украиной, что произошло, когда россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, в результате чего погибли два человека.

Министр обороны Бельгии Людовин Дедондер заявляла, что "сообщается, что в Польше упали обломки российских ракет и украинской ракеты-перехватчика".

Президент Польши Анджей Дуда 16 ноября заявил по поводу инцидента с падением ракеты, что нет никаких признаков того, что это была умышленная атака на Польшу. И что "многое указывает на то, что это была ракета ПВО, которая, к сожалению, упала на территорию Польши".

По словам Генсека НАТО Йенса Столтенберга, нет никаких признаков того, что падение ракеты в Польше было результатом преднамеренной атаки. И что "предварительный анализ показывает, что инцидент, вероятно, был вызван украинской ракетой ПВО, выпущенной для защиты территории Украины от атак российских крылатых ракет".

Украина выступает за совместное изучение инцидента с падением ракеты в Польше и просит безотлагательно предоставить доступ к месту взрыва.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы