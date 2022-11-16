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Зеленський зібрав Ставку через падіння ракети у Польщі: Україна виступає за спільне вивчення інциденту

Зеленський зібрав Ставку через падіння ракети у Польщі: Україна виступає за спільне вивчення інциденту

Київ • УНН

 • 271012 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Україна виступає за спільне вивчення інциденту з падінням ракети в Польщі і готова передати наявні докази російського сліду. Про це заявили у Раді національної безпеки та оборони України за підсумками засідання Ставки під головуванням Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України Володимира Зеленського, пише УНН.

Деталі

"Зранку, 16 листопада 2022 року, у Києві під головуванням Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України Володимира Зеленського відбулося засідання Ставки, на якому були всебічно розглянуті вчорашні події у Польщі", - повідомили у РНБО.

Секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками зауважив, що "ми виступаємо за спільне з партнерами подальше максимально детальне вивчення цього інциденту". "Готові передати партнерам наявні у нас докази російського сліду. Очікуємо також від партнерів інформацію, на підставі якої був зроблений остаточний висновок про те, що йдеться про ракету української ППО. Крім того, Україна просить невідкладно надати доступ до місця вибуху представникам Міністерства оборони України та Державної прикордонної служби України", - вказано у заяві Данілова.

У заяві наголошується, що "залишаємося повністю відкритими до всебічного вивчення ситуації та узгодження висновків на основі всього комплексу наявних даних".

"Лише росія та її ракетний терор винні у тому, що сталося. У зв’язку з цим нагадуємо, що убезпечити регіон Центральної Європи від російських ракет можна лише шляхом розбудови дієвого повітряного щита над територією України", - вказав секретар РНБО.

Доповнення

Польща напередодні заявила, що ракета, ймовірно, російського виробництва впала на сході країни, внаслідок чого загинули двоє людей.

Президент Польщі Анджей Дуда 16 листопада заявив з приводу інциденту із падінням ракети, що немає жодних ознак того, що це була навмисна атака на Польщу. І що "багато вказує на те, що це була ракета ППО, яка, на жаль, впала на територію Польщі".

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