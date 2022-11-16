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Зеленский собрал Ставку из-за падения ракеты в Польше: Украина выступает за совместное изучение инцидента

Зеленский собрал Ставку из-за падения ракеты в Польше: Украина выступает за совместное изучение инцидента

Киев • УНН

 • 271010 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Украина выступает за совместное изучение инцидента с падением ракеты в Польше и готова передать доказательства российского следа. Об этом заявили в Совете национальной безопасности и обороны Украины по итогам заседания Ставки под председательством Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Владимира Зеленского, пишет УНН.

Детали

"Утром, 16 ноября 2022 года, в Киеве под председательством Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Владимира Зеленского состоялось заседание Ставки, на котором были всесторонне рассмотрены вчерашние события в Польше", - сообщили в СНБО.

Секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заметил, что "мы выступаем за совместное с партнерами дальнейшее максимально детальное изучение этого инцидента". "Готовы передать партнерам имеющиеся у нас доказательства российского следа. Ожидаем также от партнеров информацию, на основании которой был сделан окончательный вывод о том, что речь идет о ракете украинской ПВО. Кроме того, Украина просит безотлагательно предоставить доступ к месту взрыва представителям Министерства обороны Украины и Государственной пограничной службы Украины", - говорится в заявлении Данилова.

В заявлении отмечается, что "остаемся полностью открытыми для всестороннего изучения ситуации и согласования выводов на основе всего комплекса имеющихся данных".

"Лишь россия и ее ракетный террор виновны в случившемся. В связи с этим напоминаем, что обезопасить регион Центральной Европы от российских ракет можно только путем развития действенного воздушного щита над территорией Украины", - указал секретарь СНБО.

Дополнение

Польша накануне заявила, что ракета, вероятно, российского производства упала на востоке страны, в результате чего погибли два человека.

Президент Польши Анджей Дуда 16 ноября заявил по поводу инцидента с падением ракеты, что нет никаких признаков того, что это была преднамеренная атака на Польшу. И что "многое указывает на то, что это была ракета ПВО, которая, к сожалению, упала на территорию Польши".

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