Для Націнституту раку закуплять обладнання на понад 9 млн гривень

Зазначається, що у період пандемії "актуальним є питання якісної допомоги хворим з онкологічною патологією, які не мають часу відтермінувати лікування за життєвими показниками".

"З метою забезпечення якісного та вчасного надання медичної допомоги онкохворим та ефективного використання коштів видатки, що вивільнилися спрямовуються на вирішення нагальних питань щодо необхідності оновлення застарілого та придбання нового діагностичного обладнання, зокрема апарату ШВЛ, аналізаторів газів та електролітів, системи імунохемілюмінесцентного аналізу, моніторів пацієнта з сенсорним екраном, експресаналізаторів, аналізатора імуноферментного комплекту. Орієнтовна вартість зазначеного обладнання становить 9300,0 тис. гривень", - йдеться у пояснювальній записці документу.

Нагадаємо, наступного року при Інституті раку запустять будівництво центру діагностики.