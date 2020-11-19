МОЗ: будівництво центру діагностики при Інституті раку запустять наступного року

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Міжвідомча комісія з питань державних інвестиційних проектів вирішила спрямувати 2,5 млрд грн на проекти у сфері медицини в 2021 році, зокрема й на будівництво Центру молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань при Національному інституті раку (НІР), яке запустять в наступному році.  Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

“Відбулося засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів, й на комісії було прийнято одноголосне рішення спрямувати у 2021 році кошти на державні інвестиційні проекти у сфері медицини”, — сказала Шаталова.

За її словами, всього із загальної суми в 4 млрд грн на потреби медицини спрямовано 2,5 млрд грн.

“Зокрема, це й новий Центр молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань при Національному інституті раку. Йдеться про центр, який ніяк не могли збудувати протягом трьох попередніх років. Нарешті ми підготували протягом 2020 року всю необхідну документацію, зробили проектно-кошторисні документи, пройшли експертизи, отримали рішення щодо підрядників і ми готові запускати будівництво, починаючи з наступного року”, — розповіла вона.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів перенаправив близько 105 млн грн з фонду для онкохворих, з яких 61,5 млн грн витратять на ремонт доріг на Львівщині. У Кабінеті міністрів прокоментували рішення про перенаправлення коштів і зазначили, що наступного року побудують діагностичний центр для онкохворих, а кошти перерозподілили через те, що їх неможливо використати у цьому році.

Як повідомляв УНН, 18 листопада Кабмін затвердив перелік пріоритетних для держави інвестиційних проектів.

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