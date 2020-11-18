В уряді затвердили пріоритетні інвестиційні проекти: їх більше 100
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Кабмін затвердив перелік пріоритетних для держави інвестиційних проектів. Відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
“Проект розпорядження розроблений для виконання пункту 56 Плану заходів з виконання державної програми з стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених заходами щодо запобігання й поширення COVID-19”, - зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.
Усього до проекту переліку пріоритетних для держави інвестиційних проектів на 2020-2023 роки внесено 103 проекти, з яких 47 проектів передбачають один з можливих механізмів реалізації – за рахунок коштів державного та місцевого бюджету, у тому числі, з яких виключно за кошти державного бюджету – 4.
Додамо, що Кабмін пропонує запровадити накопичувальну пенсію для людей з важкою професією.