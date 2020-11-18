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В уряді затвердили пріоритетні інвестиційні проекти: їх більше 100

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Кабмін затвердив перелік пріоритетних для держави інвестиційних проектів. Відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

“Проект розпорядження розроблений для виконання пункту 56 Плану заходів з виконання державної програми з стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених заходами щодо запобігання й поширення COVID-19”, - зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Усього до проекту переліку пріоритетних для держави інвестиційних проектів на 2020-2023 роки внесено 103 проекти, з яких 47 проектів передбачають один з можливих механізмів реалізації – за рахунок коштів державного та місцевого бюджету, у тому числі, з яких виключно за кошти державного бюджету – 4.

Додамо, що Кабмін пропонує запровадити накопичувальну пенсію для людей з важкою професією.

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