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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 37559 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 60034 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 115699 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

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4 марта, 10:59 • 93257 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100089 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 103206 просмотра

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В правительстве утвердили приоритетные инвестиционные проекты: их более 100

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. Кабмин утвердил перечень приоритетных для государства инвестиционных проектов. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

"Проект распоряжения разработан для выполнения пункта 56 Плана мероприятий по выполнению государственной программы по стимулированию экономики для преодоления негативных последствий, вызванных мерами по предотвращению и распространению COVID-19", - отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Всего в проект перечня приоритетных для государства инвестиционных проектов на 2020-2023 годы внесены 103 проекта, из которых 47 проектов предусматривают один из возможных механизмов реализации - за счет средств государственного и местного бюджета, в том числе, из которых исключительно за средства государственного бюджета - 4.

Добавим, что Кабмин предлагает ввести накопительную пенсию для людей с тяжелой профессией.

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