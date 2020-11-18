В правительстве утвердили приоритетные инвестиционные проекты: их более 100

"Проект распоряжения разработан для выполнения пункта 56 Плана мероприятий по выполнению государственной программы по стимулированию экономики для преодоления негативных последствий, вызванных мерами по предотвращению и распространению COVID-19", - отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Всего в проект перечня приоритетных для государства инвестиционных проектов на 2020-2023 годы внесены 103 проекта, из которых 47 проектов предусматривают один из возможных механизмов реализации - за счет средств государственного и местного бюджета, в том числе, из которых исключительно за средства государственного бюджета - 4.

Добавим, что Кабмин предлагает ввести накопительную пенсию для людей с тяжелой профессией.