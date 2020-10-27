У Кабміні пояснили рішення перенаправити понад 60 млн грн для онкохворих на ремонти доріг

"Про передачу частини бюджетних призначень та перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених для реалізації державних інвестиційних проектів у 2020 році… Передати частину бюджетних призначень, передбачених у 2020 році Міністерству охорони здоров’я у загальному фонді державного бюджету за програмою №2301130 "Реалізація державного інвестиційного проекту "Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні", у сумі 104 млн 752 тис. грн (видатки розвитку)... Державному агентству автомобільних доріг за бюджетною програмою №3111800 "Реалізація державного інвестиційного проекту "Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області" у сумі 61 млн 552 тис. грн (видатки розвитку)", - йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів від 21 жовтня.

Також повідомляється, що 20 млн грн коштів з фонду перерозподілили на реставрацію головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка, понад 7 млн грн на створення Міжнародного центру підготовки пілотів на базі Національного авіаційного університету, 6 млн грн на реставрацію староакадемічного корпусу ансамблю Братського монастиря по вулиці Сковороди у Києві і ще 10 млн грн на реалізацію державного інвестиційного проекту “Новокостянтинівська шахта. Розвиток виробничих потужностей".

"Рішення Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів щодо перерозподілу коштів для проекту "Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні" дозволяє забезпечити його повну реалізацію у наступному році. Уряд за ініціативи міністра охорони здоров’я Максима Степанова підтримав рішення комісії щодо перерозподілу коштів з необхідністю передбачення цих коштів для завершення даного проекту у 2021 році. З цією метою Мінекономіки внесено постанову, яка забезпечить виконання цього рішення у наступному році. Рішення про перерозподіл буде погоджено бюджетним комітетом. Додатково зазначимо, що рішення комісії про перерозподіл було прийнято на підставі моніторингу реалізації проекту у 2020 році (сума використаних коштів за 8 місяців поточного року становить 0,4%) і неможливості реалізації цього проекту у 2020 році", - зазначили у Кабінеті міністрів.

Повідомляється, що усі рішення щодо перерозподілу коштів приймаються Міжвідомчою комісією з питань державних інвестиційних проектів, яка складається з 8 членів уряду та 17 народних депутатів-членів комітету ВРУ з питань бюджету. Останнє засідання комісії відбулося 29 вересня 2020 року.

Нагадаємо, у МОЗ хочуть закріпити базову ставку у 60 тис. грн на лікування онкохворих.