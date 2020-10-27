В Кабмине объяснили решение перенаправить более 60 млн грн для онкобольных на ремонты дорог
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Кабинет министров перенаправил около 105 млн грн из фонда для онкобольных, из которых 61,5 млн грн потратят на ремонт дорог во Львовской области. В Кабинете министров прокомментировали решение перенаправить средства и отметили, что в следующем году построят диагностический центр для онкобольных, а средства перераспределили из-за того, что их невозможно использовать в этом году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.
"О передаче части бюджетных назначений и перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных для реализации государственных инвестиционных проектов в 2020 году... Передать часть бюджетных назначений, предусмотренных в 2020 году Министерству здравоохранения в общем фонде государственного бюджета по программе №2301130 "Реализация государственного инвестиционного проекта "Совершенствование молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний в Украине", в сумме 104 млн 752 тыс. грн (расходы развития)... государственному агентству автомобильных дорог по бюджетной программе №3111800 "Реализация государственного инвестиционного проекта "Улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования в Львовской области" в сумме 61 млн 552 тыс. грн (расходы развития)", - говорится в распоряжении Кабинета министров от 21 октября.
Также сообщается, что 20 млн грн средств из фонда перераспределили на реставрацию главного корпуса Львовского национального университета имени Ивана Франко, более 7 млн грн на создание Международного центра подготовки пилотов на базе Национального авиационного университета, 6 млн грн на реставрацию староакадемического корпуса ансамбля Братского монастыря по улице Сковороды в Киеве и еще 10 млн грн на реализацию государственного инвестиционного проекта "Новоконстантиновская шахта. Развитие производственных мощностей".
"Решение Межведомственной комиссии по вопросам государственных инвестиционных проектов по перераспределению средств для проекта "Совершенствование молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний в Украине" позволяет обеспечить его полную реализацию в следующем году. Правительство по инициативе министра здравоохранения Максима Степанова поддержало решение комиссии по перераспределению средств с необходимостью предвидения этих средств для завершения данного проекта в 2021 году. С этой целью Минэкономики внесено постановление, которое обеспечит выполнение этого решения в следующем году. Решение о перераспределении будет согласовано бюджетным комитетом. Дополнительно отметим, что решение комиссии о перераспределении было принято на основании мониторинга реализации проекта в 2020 году (сумма использованных средств за 8 месяцев текущего года составляет 0,4%) и невозможности реализации этого проекта в 2020 году", - отметили в Кабинете министров.
Сообщается, что все решения по перераспределению средств принимаются Межведомственной комиссией по вопросам государственных инвестиционных проектов, которая состоит из 8 членов правительства и 17 народных депутатов-членов комитета ВРУ по вопросам бюджета. Последнее заседание комиссии состоялось 29 сентября 2020 года.
Напомним, в Минздраве хотят закрепить базовую ставку в 60 тыс. грн на лечение онкобольных.