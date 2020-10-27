В Кабмине объяснили решение перенаправить более 60 млн грн для онкобольных на ремонты дорог

КИЕВ. 27 октября. УНН. Кабинет министров перенаправил около 105 млн грн из фонда для онкобольных, из которых 61,5 млн грн потратят на ремонт дорог во Львовской области. В Кабинете министров прокомментировали решение перенаправить средства и отметили, что в следующем году построят диагностический центр для онкобольных, а средства перераспределили из-за того, что их невозможно использовать в этом году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.