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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 24220 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 82346 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 101695 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 117784 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 152498 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 200147 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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Для Нацинститута рака закупят оборудование на более чем 9 млн гривен

Для Нацинститута рака закупят оборудование на более чем 9 млн гривен

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. Правительство утвердило закупку оборудования в Национальный Институт рака для обследования больных коронавирусной болезнью COVID-19 на более чем 9,3 млн гривен. Соответствующее решение было принято сегодня во время заседания Кабинета Министров Украины, информирует УНН.

Отмечается, что в период пандемии "актуален вопрос качественной помощи больным с онкологической патологией, у которых нет времени отложить лечение по жизненным показаниям".

"С целью обеспечения качественного и своевременного оказания медицинской помощи онкобольным и эффективного использования средств расходы, которые высвободились направляются на решение неотложных вопросов о необходимости обновления устаревшего и приобретение нового диагностического оборудования, в частности аппарата ИВЛ, анализаторов газов и электролитов, системы иммунохемилюминесцентного анализа, мониторов пациента с сенсорным экраном, экспресс-анализаторов, анализатора иммуноферментного комплекта. Ориентировочная стоимость указанного оборудования составляет 9300,0 тыс. гривен", - говорится в пояснительной записке документа.

Напомним, в следующем году при Институте рака запустят строительство центра диагностики.

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