Для брехливих сюжетів про ЗСУ: до Енергодара прибули російські пропагандисти
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Вчора, 18 серпня, до захопленого російськими військами Енергодара Запорізької області прибули російські пропагандисти, які зніматимуть сюжети про те, що українські війська нібито обстрілюють Запорізьку АЕС. Про це в Telegram повідомив "Енергоатом", інформує УНН.
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"Вчора ввечері до Енергодару прибула багаточисельна пропагандистська знімальна група. Її члени разом з представниками фсб рф на території ГК "Аліса" провели спільну нараду. А вже о 00:15 19 серпня російські окупанти вели обстріл у напрямку навчально-тренувального центру (НТЦ) станції", – ідеться у повідомленні.
Додамо
Як зазначили в Енергоатомі, окупанти зробили це для створення "яскравої" картинки у пропагандистських ЗМІ, щоб звинуватити в обстрілах ЗСУ.
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав росію негайно вивести свої війська з території Запорізької АЕС і допустити туди місію МАГАТЕ.