Для лживых сюжетов о ВСУ: в Энергодар прибыли российские пропагандисты

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"Вчера вечером в Энергодар прибыла многочисленная пропагандистская съемочная группа. Ее члены вместе с представителями фсб рф на территории ГК "Алиса" провели совместное совещание. А уже в 00:15 19 августа российские оккупанты вели обстрел в направлении учебно-тренировочного центра (НТЦ) станции", – говорится в сообщении.

Добавим

Как отметили в Энергоатоме, оккупанты сделали это для создания "яркой" картинки в пропагандистских СМИ, чтобы обвинить в обстрелах ВСУ.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал россию немедленно вывести свои войска с территории Запорожской АЭС и допустить туда миссию МАГАТЭ.