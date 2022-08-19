Для лживых сюжетов о ВСУ: в Энергодар прибыли российские пропагандисты
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Вчера, 18 августа, в захваченный российскими войсками Энергодар Запорожской области прибыли российские пропагандисты, которые будут снимать сюжеты о том, что украинские войска якобы обстреливают Запорожскую АЭС. Об этом в Telegram сообщил "Энергоатом", информирует УНН.
Цитата
"Вчера вечером в Энергодар прибыла многочисленная пропагандистская съемочная группа. Ее члены вместе с представителями фсб рф на территории ГК "Алиса" провели совместное совещание. А уже в 00:15 19 августа российские оккупанты вели обстрел в направлении учебно-тренировочного центра (НТЦ) станции", – говорится в сообщении.
Добавим
Как отметили в Энергоатоме, оккупанты сделали это для создания "яркой" картинки в пропагандистских СМИ, чтобы обвинить в обстрелах ВСУ.
Напомним
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал россию немедленно вывести свои войска с территории Запорожской АЭС и допустить туда миссию МАГАТЭ.