Диявольська злоба та заздрість спонукали ворогів розпочати війну, але вони програють - Епіфаній під час служби у Києво-Печерській Лаврі

Цитата

«Ми не бажали цієї війни, як народ ми прагнули мирно жити, маючи порозуміння з усіма сусідами, але ворог лукаво й підступно порушив мир і вдерся на нашу землю, проливаючи кров, сіючи смерть, бажаючи знищити нашу державність й саму нашу українську ідентичність. Понад три десятиліття тому ми вирвалися з багатовікового рабства, скинули ярмо, стали незалежними, розпочали будівництво власної суверенної держави», - сказав Епіфаній.

Він зауважив, що ті, хто тримали українців у неволі, не могли стерпіти наших досягнень й успіху.

«Диявольська злоба та заздрість спонукали ворогів розпочати війну, але в ній вони обов'язково зазнають поразки, адже правда на нашій стороні. А там де правда - там Бог, а з Богом ми неодмінно переможемо. З допомогою Божою наш народ уже досяг багатьох перемог, зруйнувавши плани кремлівського тирана швидко підкорити нас. Ми вже досягли моральної перемоги, адже всі люди доброї волі осуджують акти геноциду, терор та численні воєнні злочини, які російська імперія зла чинить на нашій землі. Й нині у ці святкові дні ми з особливим почуттям просимо Господа допомогти подолати супротивників, що принесли горе в наш дім. Допомогти вигнати остаточно чужоземну навалу з української землі, завдяки перемозі правди утвердити справедливий та тривалий мир», - зазначив Епіфаній.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києво-Печерській Лаврі розпочалося різдвяне богослужіння під проводом митрополита Епіфанія

Епіфаній зазначив, що Україна пам'ятає тих, хто захищає правду та свободу.

«Наших воїнів, які зараз обороняють нас від російської агресії. Найтепліші молитви й найсердечніші побажання сьогодні лунають для наших новітніх героїв. Згадаймо також й наших братів та сестер, які вимушені відзначати свята у неволі на тимчасово окупованих українських землях. Згадаймо про наших військових та цивільних полонених та інших несправедливо ув'язнених й попросімо Господа для них захисту та швидкого звільнення. Згадаймо сьогодні у молитві всіх вимушених переселенців та біженців. Нехай з вами буде милість та допомога Божа. Адже сам Христос був втікачем та переховувався від злоби ірода в чужій землі. Згадаймо вдячною молитвою волонтерів, жертводавців та всіх людей доброї волі», - сказав Епіфаній.

Доповнення

Напередодні поліція Києва повідомляла, що посилила заходи безпеки на Різдвяні свята. У день Різдва Христового правоохоронці у посиленому режимі несуть службу біля культових споруд під час проведення богослужінь, а також стежать за правопорядком біля святкових локацій.

За правопорядком стежать працівники структурних підрозділів поліції Києва, нацгвардійці, військові та співробітники ДСНС.

Це перша різдвяна служба Православної церкви України в Успенському соборі на території Лаври. Раніше богослужіння тут проводила лише УПЦ московського патріархату.

Епіфаній повідомляв, що дозвіл на проведення різдвяного богослужіння ПЦУ на території Успенського собору є одноразовою акцією.

Перед цим на баланс держави з користування УПЦ (МП) повернули Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври.