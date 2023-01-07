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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Дьявольская злоба и зависть побудили врагов начать войну, но они проиграют - Епифаний во время службы в Киево-Печерской Лавре

Киев • УНН

 • 684656 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Дьявольская злоба и зависть побудили врагов начать войну, но они обязательно потерпят поражение, ведь правда на стороне Украины. Об этом заявил глава ПЦУ, митрополит Епифаний во время рождественского богослужения в Киево-Печерской Лавре, передает корреспондент УНН.

Дьявольская злоба и зависть побудили врагов начать войну, но они проиграют - Епифаний во время службы в Киево-Печерской Лавре

Цитата

«Мы не желали этой войны, как народ мы стремились мирно жить, имея взаимопонимание со всеми соседями, но враг лукаво и коварно нарушил мир и вторгся на нашу землю, проливая кровь, сея смерть, желая уничтожить нашу государственность и саму нашу украинскую идентичность. Более трех десятилетий назад мы вырвались из многовекового рабства, сбросили иго, стали независимыми, начали строительство собственного суверенного государства», - сказал Епифаний.

Он отметил, что те, кто держали украинцев в неволе, не могли стерпеть наших достижений и успеха.

«Дьявольская злоба и зависть побудили врагов начать войну, но в ней они обязательно потерпят поражение, ведь правда на нашей стороне. А там где правда - там Бог, а с Богом мы непременно победим. С помощью Божьей наш народ уже достиг многих побед, разрушив планы кремлевского тирана быстро покорить нас. Мы уже достигли моральной победы, ведь все люди доброй воли осуждают акты геноцида, террор и многочисленные военные преступления, которые российская империя зла совершает на нашей земле. И сейчас в эти праздничные дни мы с особым чувством просим Господа помочь преодолеть противников, принесших горе в наш дом. Помочь изгнать окончательно чужеземное нашествие с украинской земли, благодаря победе правды утвердить справедливый и длительный мир», - отметил Епифаний.

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Епифаний отметил, что Украина помнит тех, кто защищает правду и свободу.

«Наших воинов, которые сейчас защищают нас от российской агрессии. Самые теплые молитвы и самые сердечные пожелания сегодня звучат для наших новейших героев. Вспомним также и наших братьях и сестрах, которые вынуждены отмечать праздники в неволе на временно оккупированных украинских землях. Вспомним о наших военных и гражданских пленных и других несправедливо заключенных и попросим Господа для них защиты и скорейшего освобождения. Вспомним сегодня в молитве всех вынужденных переселенцев и беженцев. Пусть с вами будет милость и помощь Божья. Ведь сам Христос был беглецом и скрывался от злобы ирода в чужой земле. Вспомним благодарной молитвой волонтеров, жертвователей и всех людей доброй воли», - сказал Епифаний.

Дополнение

Накануне полиция Киева сообщала, что усилила меры безопасности на Рождественские праздники. В день Рождества Христова правоохранители в усиленном режиме несут службу возле культовых сооружений во время проведения богослужений, а также следят за правопорядком возле праздничных локаций.

За правопорядком следят работники структурных подразделений полиции Киева, нацгвардейцы, военные и сотрудники ГСЧС.

Это первая рождественская служба Православной церкви Украины в Успенском соборе на территории Лавры. Ранее богослужения здесь проводила только УПЦ московского патриархата.

Епифаний сообщал, что разрешение на проведение рождественского богослужения ПЦУ на территории Успенского собора является одноразовой акцией.

Перед этим на баланс государства по пользованию УПЦ (МП) вернули Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской Лавры.

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