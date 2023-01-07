У Києво-Печерській Лаврі розпочалося богослужіння під проводом митрополита Епіфанія
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. У Києво-Печерській Лаврі розпочалося різдвяне богослужіння під проводом очільника ПЦУ, митрополита Епіфанія, пише УНН.
Деталі
Богослужіння під проводом митрополита Епіфанія розпочалося в головному храмі Києво-Печерської Лаври – в Успенському соборі.
Напередодні поліція Києва повідомляла, що посилила заходи безпеки на Різдвяні свята. У день Різдва Христового правоохоронці у посиленому режимі несуть службу біля культових споруд під час проведення богослужінь, а також стежать за правопорядком біля святкових локацій.
За правопорядком стежать працівники структурних підрозділів поліції Києва, нацгвардійці, військові та співробітники ДСНС.
Доповнення
Це перша різдвяна служба Православної церкви України в Успенському соборі на території Лаври. Раніше богослужіння тут проводила лише УПЦ московського патріархату.
Епіфаній повідомляв, що дозвіл на проведення різдвяного богослужіння ПЦУ на території Успенського собору є одноразовою акцією.
Перед цим на баланс держави з користування УПЦ (МП) повернули Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври.