Державі повернули Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. На баланс держави з користування УПЦ (МП) повернули Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври. Про це повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко, передає УНН.
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«Завершила роботу Комісія для приймання-передачі Успенського собору та Трапезної церкви від Української Православної Церкви до держави. В комісію увійшли представники Національного заповідника, юридичної компанії «Міллер», УПЦ, МКІП», - написав Ткаченко у Telegram.
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За його словами, комісія розпочала свою роботу 2 січня цього року та займалася інвентаризацією майна, а також складанням акту технічного огляду двох будівель.
«Робота Комісії забезпечила комплексний опис майна Успенського собору та Трапезної церкви, стан іконостасів, та ікон, іншого майна, щоб повернути його балансоутримувачу. За підсумками роботи комісії був підписаний відповідний Акт повернення будівель зі сторони УПЦ. Незважаючи на те, що на останнє засідання комісії не з’явився митрополит Павло, який мав підписати Акт, це не є перешкодою для повернення державного майна», - повідомив Ткаченко.
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Раніше повідомлялося, що створено міжвідомчу урядову групу, яка буде вивчати питання щодо подальшого використання майна Києво-Печерської Лаври.
Міністерство культури та інформаційної політики рекомендувало Лаврському заповіднику не продовжувати угоду з УПЦ МП на оренду Успенського собору й Трапезної церкви у Верхній Лаврі.
З 1 січня 2023 року клірики УПЦ МП не мають доступу до храмів Верхньої лаври, після того як Національний заповідник “Києво-Печерська лавра” не продовжив цій конфесії термін оренди Успенського собору і Трапезної церкви.
1 грудня 2022 року Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру зареєстрували як монастир у складі ПЦУ.