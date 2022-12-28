У Мінкульті відповіли, чи залишиться УПЦ МП в Києво-Печерській Лаврі

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«МКІП рекомендував не продовжувати оренду з огляду на завершення терміну дії договорів та указом Президента України №820/2022 про рішення РНБО України від 1 грудня 2022 року “Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Відповідний лист в.о. генерального директора Національного заповідника Києво-Печерська Лавра Олександр Рудник направив Високопреосвященнішому Павлу, Митрополиту Вишгородському та Чорнобильському, наміснику Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври», – йдеться в повідомленні МКІП.

Наразі, як повідомляє МКІП, "створено міжвідомчу урядову комісію для вивчення питання подальшого використання майна Заповідника". "З огляду на те, що на Верхній Лаврі угода закінчується, то до закінчення терміну перевірки використання церковного майна унеможливлюється", - вказали у міністерстві.

Нагадаємо

Міністерство культури та інформаційної політики рекомендуватиме Лаврському заповіднику не продовжувати угоду з упц мп на оренду Успенського собору й Трапезної церкви у Верхній Лаврі.