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Мінкульт не рекомендуватиме продовжувати з упц мп оренду двох храмів у Лаврі

Мінкульт не рекомендуватиме продовжувати з упц мп оренду двох храмів у Лаврі

Київ • УНН

 • 676720 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Міністерство культури та інформаційної політики рекомендуватиме Лаврському заповіднику не продовжувати угоду з упц мп на оренду Успенського собору й Трапезної церкви у Верхній Лаврі. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає УНН.

Цитата

“Спливає угода про оренду Успенського та Трапезного храмів у Верхній Лаврі. Відповідно, до нас звернувся директор заповідника щодо інформування по цьому питанню. Ми, на виконання указу Президента щодо перевірки стану справ використання майна Лаври, будемо рекомендувати таку угоду не продовжувати”, – сказав Ткаченко.

Деталі

Міністр зазначив, що до завершення перевірки використання майна Верхньої Лаври з боку новоствореної міжвідомчої урядової комісії, у цих приміщеннях богослужіння не відбуватимуться. Щодо іншого майна – є угоди, які тривають і продовжуватимуться до завершення такої перевірки.

Доповнення

СБУ з кінця листопада проводить обшуки у єпархіях упц мп по усій Україні. Однією з перших перевірка відбулася у Києво-Печерській Лаврі.

Намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло (Лебідь) звернувся до Президента України Володимира Зеленського з проханням залишити Успенський та Трапезний собори Українській Православній Церкві (московського патріархату).

Українські Національні Новини

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